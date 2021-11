Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek Nibud en Rabobank: beleggen populair, maar risico’s zijn vaak onbekend Kwart jongeren zet in op crypto, maar ’kennis ontbreekt vaak’

Amsterdam - Ruim een kwart van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt in crypto. Dat blijkt uit onderzoek van Rabobank en Nibud. „Daar schrik ik best van”, geeft Nibud-directeur Arjan Vliegenthart aan. „We weten dat crypto populair is, maar dat 27% van de jongeren erin belegt is meer dan we hadden verwacht. Crypto is zo volatiel, dan zit je echt op de grens van gokken en beleggen.”