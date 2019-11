BAM kan aan de slag met tunnelproject Londen

Het RiverLinx consortium bestaat uit Macquarie Capital, Cintra, Aberdeen Standard Investments, BAM PPP, PGGM en SK E&C. Eerder dit jaar werd al bekend dat dit consortium was geselecteerd als voorkeursaanbieder voor de bouw van een nieuwe tunnel onder de rivier Theems door de Londense verkeersautoriteit.

De nieuwe tunnel, die naar verwachting in 2025 wordt geopend, verbindt de wijk Greenwich met de Royal Docks in het oosten van de stad. Het bouwwerk moet de druk op de nabijgelegen Blackwell Tunnel verlichten. Doordat die tunnel vaak wordt gesloten, ontstaan er in dit deel van de Britse hoofdstad vaak verkeersopstoppingen.