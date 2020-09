Column: let op partnerpensioen bij scheiding

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Vrijdag was ‘de dag van de scheiding’. Ook de Belastingdienst en het Nibud besteedden er aandacht aan, met name dan de financiële kant. In beide stukken kwam het woord pensioen niet naar voren. Dat is vreemd, immers vaak is pensioen – zeker op latere leeftijd – een essentieel deel van het vermogen.