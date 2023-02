Premium Het beste van De Telegraaf

Column: goed voorbereiden op extreem weer

Door Casper Burgering

Extreme weerschommelingen voor bedrijven een steeds grotere uitdaging. Ⓒ Getty Images

Overstromingen, droogte, hittegolven en hevige neerslag… de extremiteiten in het weer nemen toe, zo lijkt. Ik las onlangs op nature.com een interessant artikel over de veranderingen in het weer in India. Het kreeg de pakkende titel: ’How India is battling deadly rain storms as climate change bites’. Uit het artikel blijkt dat het weer in India en ook Azië steeds moeilijker te voorspellen is naarmate de weersomstandigheden grilliger worden. Klimaatverandering verhoogt de risico’s van weergeweld.