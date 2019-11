AEX heeft 600 punten dicht in het vizier

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,4% in de plus op 597,03 punten. Daarmee werd een nieuwe top sinds medio 2001 neergezet. De Midkap-index ging 1% vooruit naar 893,12 punten.

Elders in Europa was de stemming eveneens positief. Parijs kreeg er 0,2% bij, terwijl Frankfurt 0,7% won.

Op Wall Street deden de aandelenmarkten het gisteravond rustig aan. Het nieuws dat de ondertekening van een aanstaande gedeeltelijke handelsdeal tussen China en Amerika mogelijk wordt uitgesteld naar december temperde het optimisme enigszins. Vanochtend werd bekend China en de Verenigde Staten zijn overeengekomen om de handelsheffingen die ze elkaar hebben opgelegd stapsgewijs terug te willen gaan draaien. De futures wezen voor vanmiddag op een duidelijke hogere opening.

Vanmiddag zijn de ogen gericht op het rentebesluit van de Britse centrale bank. Naar verwachting zal de rente ongewijzigd blijven in de aanloop naar de Britse verkiezingen van volgende maand.

In Azië kwamen de beurzen nauwelijks in beweging. De Nikkei-index in Japan won vanochtend 0,1%. Volgens het Tankan-rapport van de Bank of Japan is het vertrouwen van grote Japanse bedrijven gedaald tot het laagste niveau in meer dan zes jaar.

Hoofdrol Arcelor

In de AEX schoot ArcelorMittal 5,2% omhoog na de bekendmaking van sterk meevallende resultaten. Volgens analisten bij Citi presteerde het staalconcern ook beter dan verwacht met de kasstroom en schuld. Zakenbank Jefferies wees op sterkere kostencontrole bij Arcelor. Midkapper en gespecialiseerd staalconcern Aperam werd in navolging van het optimisme rond Arcelor 2,9% hoger verhandeld.

De financiële waarden hielden de wind in de rug door de verder aantrekkende obligatierentes. ING werd 1,1% meer waard, terwijl Aegon er nog eens 0,7% bijkreeg. ABN Amro koerste 0,6% hoger.

Ondanks de onzekerheid over de levering van de nieuwste machine aan een Chinese klant kon ASML 0,7% bijschrijven.

KPN liet 0,7% liggen. Concurrent T-Mobile blijft verder groeien in Nederland. Ahold Delhaize moest 1,8% terrein prijsgeven na de koerssprong van een dag eerder op de sterke kwartaalcijfers.

De voedingsaandelen Unilever en Heineken keken aan tegen verliezen van 0,2% respectievelijk 0,3%.

Midkapper BAM dikte 3,1% aan. Het bouwbedrijf handhaafde de verwachtingen voor dit jaar en liet weten dat de risico’s van het sluizenproject in IJmuiden aanzienlijk zijn afgenomen.

Bij de kleinere fondsen klom Basic Fit 1,4%. De uitbater van fitnessclubs liet voorafgaand aan een beleggersdag weten de opening van nieuwe filialen te gaan versnellen.

AScX-fonds Sif Holding zag 7,3% aan beurswaarde verdampen. De maker van palen voor windmolenparken had door planningsproblemen te maken met druk op de marges.

Kiadis Pharma sprintte 15% vooruit. De biotechnoloog komt in december met een update over het lopende onderzoek naar een belangrijk geneesmiddel.

Volg vanavond het gratis DFT-seminar over beleggen in vastgoed. Klik hier om in te schrijven.