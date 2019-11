ArcelorMittal trekt AEX nabij 600 punten

De AEX stond om kwart over drie 0,3% hoger op 596,8 punten, na aan het begin van de handelsdag met 597,7 punten de hoogste stand sinds medio 2001 te hebben neergezet. De AMX ging 0,9% vooruit naar 892,7 punten.

Elders in Europa was de stemming eveneens positief. De Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 kregen er 0,2% respectievelijk 0,4% bij, terwijl de Duitse DAX 0,7% won.

De indexfutures wezen op een ongeveer 0,5% hogere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Hoofdeconoom Edin Mujagić van OHV Vermogensbeheer ziet verschillende aanjagers van het optimisme onder beleggers. „Er is meer zekerheid gekomen over een aanstaand deelhandelsakkoord tussen de VS en China. Recente cijfers die op een economische stabilisatie wijzen, hebben de vrees voor een recessie bovendien weggenomen. Daarnaast is er meer vertrouwen gekomen dat de Brexit met een deal gepaard zal gaan. Dat de Fed en de ECB weer zijn gaan stimuleren, helpt eveneens.”

Mujagić ziet ruimte voor verdere koersstijgingen in de komende maanden. „De huidige situatie is het omgekeerde van eind vorig jaar, toen alles negatief viel. Het risico dat het toch niet tot een handelsakkoord komt, acht ik klein. Naarmate de Amerikaanse verkiezingen dichterbij komen, is Donald Trump steeds meer genegen een akkoord te tekenen en een escalatie te voorkomen. Ook al omdat in Duitsland gesproken wordt over fiscale stimulering, zal het bij een minirecessie in Europa’s grootste economie blijven. Dat wereldwijd de obligatierentes weer stijgen, geeft voorts aan dat de markt was doorschoten in zijn pessimisme over de economie.”

Hoofdrol Arcelor

In de AEX schoot ArcelorMittal 5,7% omhoog na de bekendmaking van sterk meevallende resultaten. Volgens analisten bij Citi presteerde het staalconcern ook beter dan verwacht met de kasstroom en schuld. Zakenbank Jefferies wees op sterkere kostencontrole bij Arcelor.

De financiële waarden hielden de wind in de rug door de verder aantrekkende obligatierentes. ING werd 1,9% meer waard, terwijl ASR er 1,2% bij kreeg. ABN Amro koerste 1,1% hoger.

Terwijl de onzekerheid over de levering van de nieuwste machine aan een Chinese klant ASML gisteren nog duidelijk omlaag duwde, hield het technologiebedrijf zich vandaag goed staande.

Ahold Delhaize gaf 0,4% prijs na de koerssprong van een dag eerder op de sterke kwartaalcijfers.

Bij de middelgrote fondsen blonk metalenleverancier AMG opnieuw uit, ditmaal met een winst van 4,2%.

BAM dikte 3,4% aan. Het bouwbedrijf handhaafde de verwachtingen voor dit jaar en liet weten dat de risico’s van het sluizenproject in IJmuiden aanzienlijk zijn afgenomen.

Basic-Fit verloor 1,3%. De uitbater van fitnessclubs liet voorafgaand aan een beleggersdag weten de opening van nieuwe filialen te gaan versnellen.

AScX-fonds Sif Holding zag 7,9% aan beurswaarde verdampen. De maker van palen voor windmolenparken had door planningsproblemen te maken met druk op de marges.

Kiadis Pharma sprintte 14% vooruit. De biotechnoloog komt in december met een update over het lopende onderzoek naar een belangrijk geneesmiddel.

