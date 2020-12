Dilemma: vliegen tijdens lockdown ja of nee

Binnenland

OMT wil negatieve test voor alle reizigers uit risicogebied, ook terugkerende Nederlanders

De deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) vragen het kabinet te verkennen of het mogelijk is om bij binnenkomst in Nederland een negatieve testuitslag verplicht te stellen voor alle reizigers vanuit oranje of rode risicogebieden. Dat zou dan gaan om zowel terugkerende Nederlanders als bui...