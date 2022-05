Gazprom stopt met levering gas aan Shell

Gazprom meldt dat het vanaf woensdag geen gas meer zal verschepen naar deze energiebedrijven.

Beide concerns hebben aangegeven niet langer in de Russische munt via Gazprombank te zullen betalen, maar hun rekening in andere munt te voldoen.

Daarmee willen de bedrijven voorkomen dat ze de oorlogskas van president Poetin spekken, die in Oekraïne een oorlog voert.

Maandag meldde het Russische staatsgasbedrijf Gazprom niet langer gas aan Nederland meer te zullen leverern. Handelsbedrijf GasTerra meldde toen dat het voldoende alternatief gas had ingekocht.