’Deal bij G7-landen om gas te blijven geven met noodsteun’

Kopstukken van de G-7 landen en der Britse koningin. Ⓒ ANP/HH

CARBIS BAY (ANP/RTR) - Leiders van de G7-landen zijn het in grote lijnen eens over de noodzaak om de economieën te blijven ondersteunen met fiscale stimuleringsmaatregelen. Dat meldde een bron rond de G7-top dit weekend in het Verenigd Koninkrijk aan persbureau Reuters. Op vrijdag was de eerste dag van de top.