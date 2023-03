Premium Het beste van De Telegraaf

Culinaire topzaak heropent in Harderwijk

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Michel van der Kroft met echtgenote Maria do Céu en hun dochter Mariza. Zij is eerstejaarsstudent Psychologie aan de VU in Amsterdam. Ⓒ Foto Ivo Geskus

Geschrokken keek Harm-Jan van Schaik, burgemeester van Harderwijk, op zijn telefoon: „Zo! Onze verkiezingstent, een drive in-stemlokaal waarin je vanuit je auto kan stemmen, is stukgeblazen door de harde wind! Over zwevende kiezers gesproken...” Hij was een van de genodigden bij de lunch in ’t Nonnetje (**), dat na een ingrijpende verbouwing heropent.