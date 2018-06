Pensioenakkoord vakbonden en werkgevers gelekt

Dat staat in het concept-pensioenakkoord dat in handen is van De Telegraaf. De werkgevers en vakbonden noemen het tempo waarin de AOW-leeftijd nu omhoog gaat ’menselijk en maatschappelijk onhoudbaar’. Die zou stijgen naar 67 jaar in 2021, maar zij willen dat met vier jaar vertragen.

Daarnaast eisen ze van het kabinet dat er veel meer vroegpensioenregelingen mogelijk worden gemaakt. „Er zijn meer mogelijkheden nodig voor de huidige generatie oudere werknemers om eerder te stoppen met werken als het niet langer gaat.”

De sociale partners laten het idee van een persoonlijk pensioenpotje helemaal los in dit akkoord. Ze schrijven dat als het kabinet dit plan niet onverkort overneemt, het hele akkoord vervalt. De AOW-voorstellen gaan de regering miljarden kosten.

