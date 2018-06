Investeerder koopt Groothandelsgebouwen

De overeenkomst komt neer op een prijs van 56,76 euro per aandeel Groothandelsgebouwen, na dividendbetaling over het boekjaar 2017. Aandeelhouders krijgen dit als 'voorlopige liquidatie-uitkering', niet later dan 30 juli. De transactie wordt voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een bijzondere vergadering op 10 juli.

