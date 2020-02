Hoger dividend bij BP, ondanks winstval

BP had net als andere oliereuzen vooral last van de lagere olieprijzen. Daarnaast zorgde de orkaan Barry voor een lagere productie in de Golf van Mexico. Onder de streep bleef uiteindelijk een jaarwinst over van 4 miljard dollar, van 9,4 miljard dollar in 2018. Ook de onderliggende winst ging fors omlaag.

In het slotkwartaal lag het resultaat eveneens honderden miljoenen dollars lager dan een jaar terug, maar de winst kwam wel hoger uit dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Volgens Dudley ging het operationeel goed met BP. Zo dikte de kasstroom aan en werd er vooruitgang geboekt met de strategie. Vandaar dat het kwartaaldividend met 2,4 procent omhoog kan naar 10,5 dollarcent per aandeel.

BP behoort tot de grootste oliebedrijven ter wereld. Branchegenoten Chevron, ExxonMobil en Shell stelden beleggers vorige week nog teleur met hun resultaten.