Belegger in AEX even op dieet

De AEX noteert bij 718,6 punten een stijging van 0,2%. De hoofdindex sloot dinsdag 0,9% hoger bij 715,94 punten.

De AMX koerst vlak bij 1076,2 punten.

Elders in Europa valt de Franse CAC 40 op met dik 1% stijging. De Britse FTSE 100-index geeft 0,5% winst, de Duitse DAX loopt 0,3% op. De Duitse retailcijfers gingen in april met 4,4% op jaarbasis omhoog, maand-op-maand was er 5,5% toename.

In Azië houden beleggers in de ochtendhandel zorgen over snel oplevende inflatie, die de economische groei zou kunnen afremmen. De Hangseng zakt 0,6% en Shanghai gaat 0,8% terug. De Nikkei boekt 0,4% winst. „Beleggers zijn op zoek naar nieuwe impulsen die de markten richting kunnen geven”, stelt investment manager Simon Wiersma van ING.

China en de Verenigde Staten voeren overleg over nadere economische samenwerking ten behoeve van ’aanhoudend economisch herstel’, aldus minister van Financiën Janet Yellen, die zei bij China ook ’zorgen’ te hebben aangekaart.

Wall Street hoger

In New York gaan de beurzen volgens de futures om 15.30 uur naar een licht hogere opening. De Dow Jones sloot dinsdag met 0,1% winst.

Op de agenda staat het Beige Book van de Federal Reserve, morgen komen de nieuwste cijfers van loonstrookjesverwerker ADP naar buiten, vrijdag het officiële cijfer.

De markt verwerkt ook op opmerkingen van Federal Reserve-bestuurder Randal Quarles, die constateerde dat de gemaakte inschatting van de verwachte inflatie in de Verenigde Staten niet accuraat kunnen blijken. Maar de Fed heeft voldoende instrumenten om een te felle stijging van consumentenprijzen te bestrijden, stelde Quarles.

Brent-olie noteerde nog eens 0,8% hoger bij $70,64 per vat. De euro werd een fractie duurder bij $1,2289. Bitcoin wint 2,2% en herstelt tot $37.130.

„De kerninflatie, waarin de beweeglijke prijzen van energie en voedsel niet zijn meegenomen, nam in mei slechts met 0,9% toe. Daar zal de Europese Centrale Bank zich niet druk om maken”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Shell dikt aan

Shell (+1,3%) leidt, naast chiptoeleverancier Besi, nog steeds de hoofdfondsen. Het reageert behalve op de olieprijs ook op het positieve analistenrapport van Cowen, dat begon met het volgen van het olie- en gasconcern met een outperform-advies.

Bierbrouwer Heineken staat 1% hoger.

Technologiefonds Prosus staat 1% hoger. Het investeert voor $225 miljoen in het Indiase Urban Company, dat wordt gewaardeerd op $2,1 miljard.

Het winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield wordt 0,9% duurder, net als zwaargewicht Unilever.

Onderin de index staat betalingenverwerker Adyen (-0,9%). Dat meldt zijn dienstverlening uit te breiden in de Verenigde Arabische Emiraten, als springplank voor het Midden-Oosten. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway zakt 1,1%.

Fugro profiteert

Bij de middelgrote fondsen heeft Air France KLM de leiding op 2,5% koerswinst. Ryanair meldde een forse toename van passagiers in het Verenigd Koninkrijk, ook Wizz Air zegt dat toeristen met boekingen toestromen.

Bij de smallcaps steekt Accsys Technologies negatief af met 2,2% daling.

Investeringsfonds Value8 zakt 1%. Het neemt een meerderheidsbelang in consultant Novisource tegen €1 per aandeel.

Investeerder Gilde lanceerde zijn bod op detacheerder DPA na de aankondiging in maart bij een bod van €1,70 per aandeel, waarmee het op €80 miljoen wordt gewaardeerd. Grootaandeelhouders van DPA, ze hebben samen ruim 66% van de aandelen, zegden toe hun aandelen te verkopen aan Gilde.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.