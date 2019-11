Sportief zijn wordt beloond

Joggers en een fietser vroeg in de ochtend in het Amsterdamse Vondelpark. Ⓒ ANP

Gezond leven is in je eigen belang, maar ook in het belang van verzekeraars. Daarom kun je beloningen verdienen bij je verzekering door te traplopen, rennen en fietsen. Doe je hard genoeg je best dan krijg je bijvoorbeeld bij ASR en Menzis cadeaus en korting op de verzekering voor je zorg en arbeidsongeschiktheid.