Verbruik groene energie toegenomen

Doordat het gehele energieverbruik vrijwel gelijk bleef, groeide ook het aandeel van groene energiebronnen. Die waren in 2017 goed voor 6,6 procent van alle verbruikte energie, tegen 5,9 procent een jaar eerder.

De grootste groei werd gemeten in zonne-energie. Het verbruik daarvan steeg met bijna een derde, wat samenhing met een flinke toename in de capaciteit van zonnepanelen. Met 9 petajoule is de bijdrage van zonne-energie nog wel beperkt, afgezet tegen de 138 petajoule die alle hernieuwbare energiebronnen samen leverden.

Biomassa is in Nederland nog altijd de grootste bron van hernieuwbare energie. De vergisting, verbranding of vergassing van biologische materialen was in 2017 goed voor bijna twee derde van alle groene energie.