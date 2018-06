'Klein openingsverlies voor AEX'

Aan het bedrijvenfront kondigde industrieel toeleverancier Aalberts Industries aan het Franse bedrijf PEM SAS (Protection Electrolytique des Métaux) over te nemen. Een overnamesom werd niet vermeld. PEM draait een jaarlijkse omzet van circa 22 miljoen euro en heeft 180 voltijdwerknemers. De overname draagt direct bij aan de winst per aandeel.

Groothandelsgebouwen liet weten een deal te hebben bereikt met investeerder HighBrook over de verkoop van het Groot Handelsgebouw en de onderneming. De overeenkomst komt neer op een prijs van 56,76 euro per aandeel Groothandelsgebouwen, na dividendbetaling over het boekjaar 2017. De transactie wordt voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een bijzondere vergadering op 10 juli.

ArcelorMittal

Staalconcern ArcelorMittal heeft Brad Davey benoemd tot nieuwe topman van de Noord-Amerikaanse divisie. Hij volgt per 1 juli in die functie Robrecht Himpe op die met pensioen gaat. Davey is momenteel marketingdirecteur bij ArcelorMittal North America en hoofd van de wereldwijde automotive-tak van het concern.

In Frankfurt staat Bayer in de schijnwerpers. De Amerikaanse mededingingsautoriteiten hebben ingestemd met de overname van zadenhandelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern. Daarmee wordt de laatste belangrijke drempel genomen voor afronding van de deal ter waarde van 53 miljard euro.

Flinke verliezen

De Europese beurzen sloten dinsdag met flinke verliezen. De AEX-index verloor 0,9 procent tot 554,77 punten en de MidKap zakte 1,3 procent tot 782,97 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,5 procent in.

Ook Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent in de min op 24.361,45 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent.

De euro was 1,1554 dollar waard, tegen 1,1550 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie stond onveranderd in prijs tot 66,72 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 75,23 dollar per vat.