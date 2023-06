Shell verhoogt dividend en schroeft aandeleninkoop met miljarden op

Woensdag geeft de Shell-topman in New York voor grote aandeelhouders en analisten verder zicht op deze strategie voor het olie- en gasconcern, dat steeds meer inkomsten uit zon- en windstroom of energiedragers als waterstof zoekt.

Sawan, die aandeelhouders vandaag op de New York Stock Exchange spreekt, belooft $22 tot $25 miljard te investeren in zowel 2024 als 2025.

Het dividend krijgt dankzij de 15% verhoging een omvang van 30 tot 40% van de kasstroom van Shell in het tweede kwartaal dit jaar. Dat was eerder 20 tot 30%.

Het inmiddels Britse Shell, met vorig jaar $381 miljard omzet, stelt dat het zijn operationele kosten voor 2025 jaarlijks met $2 tot $3 miljard kan terugbrengen.

De boodschap werd door beleggers in Amsterdam lauw ontvangen: het aandeel bewoog fractioneel tussen winst en verlies. Volgens zakenbank RBC hoopten beleggers op een hogere dividenduitkering.

Onderdelen onder de loep

Sawan, sinds januari de opvolger van Ben van Beurden als ceo en 26 jaar werkzaam bij Shell, heeft afgelopen maanden verscheidene onderdelen tegen het licht gehouden. Shell Energy wordt verkocht. Dit onderdeel levert huishoudens in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland contracten voor gas en licht.

De toekomst van de gasactiviteiten, die vorig jaar met $1,4 miljard verlies achterbleven bij een glanzende groepswinst van $42 miljard, wordt eveneens bekeken. De grootste gashandelaar ter wereld stelt dat het met investeringen zijn aandeel in de markt van vloeibaar gemaakt gas (lng) zal laten groeien.

Sawan geeft vanmiddag aandeelhouders zicht op hoe Shell de achterstand in de waardering ten opzichte van Amerikaanse concurrenten Chevron en ExxonMobil kan inlopen. De waardering van Shell op de beurs is nu rond zes keer de winst, die van de Amerikaanse tegenhangers bijna het dubbele.

Beleggers en milieugroepen wilden vooraf vooral weten of Shell, net als BP, Chevron en ExxonMobil, langer op hoog niveau olie en gas blijft oppompen. De prijzen zijn gunstig. In de energiecrisis is de noodzaak van behoud van die fossiele brandstoffen gebleken, toen door sancties tegen Rusland geen gas meer naar Europa kwam.

’Veilige energie’

Sawan stelt woensdag dat Shell zich houdt aan de beloofde reductie van schadelijke CO2-uitstoot in 2050. Daarin boekt Shell ’goede vooruitgang’. Hij meldt expliciet dat het concern blijft investeren in deze fossiele producten om ’veilige’ energie te bieden „die klanten nu en in de toekomst nodig hebben”, terwijl het concern wordt omgebouwd voor productie zonder vervuilende broeikasgassen.

Shell houdt niet meer vast aan het doel om de olieproductie jaarlijks met 1 tot 2% te verlagen, tot 2030 houdt het die productie gelijk.

Sawan geeft daarbij aan ’gedisciplineerd’ te investeren in waterstof en het afvangen van uitstoot bij productie. Daarin steekt Sawan tot 2025 $10 tot $15 miljard, specifiek ook in biobrandstoffen met een lagere uitstoot en opladers voor batterijauto’s en trucks.

Maar duurzame producten moeten wel profijtelijk zijn, markeert de ceo, verwijzend naar ’winstgevende bedrijfsmodellen’ die Shell op grote schaal kan uitbreiden om de uitstoot wezenlijk te beperken. ,,We zullen investeren in modellen die werken - die met de hoogste opbrengst onze sterke punten versterken.”

,,Shell houdt zijn fossiele productie overeind en breidt die voor gas zelfs uit. Het ligt daarmee op ramkoers met het klimaatakkoord van Parijs en de uitspraak van de rechter dat Shell zijn uitstoot versneld moet afbouwen”, zegt Mark van Baal van de milieugroep en aandeelhouder Follow This.

,,Sawan windt er anders dan zijn voorganger Ben van Beurden zelfs geen doekjes meer om, de voortgang van fossiele productie is nog nooit zo duidelijk geweest. Dit is een knieval naar de kortetermijnbelegger, de lange termijn raakt uit beeld.”