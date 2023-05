Shell boekt forse winstgroei: olie en gasreus goed voor bijna $10 miljard

Daarmee levert Shell voor de eerste helft van 2023 zo’n $12 miljard af bij aandeelhouders, aldus ceo Wael Sawan. Na opening van de beurs steeg het aandeel 3%.

Vooraf rekenden analisten voor de eerste drie maanden op $7,97 miljard winst, op aangepaste basis. Zijn winst per aandeel ging naar $1,39, tegen een verwachting van $1,22, meldt het concern donderdag voorbeurs.

Ceo Wael Sawan spreekt van ’sterke resultaten en robuuste operationele prestaties tegen de achtergrond van voortgaande volatiliteit’.

De prestaties van de Shell-onderdelen liepen nogal uiteen. Voor zijn gasverkopen via de divisie Integrated Gas meldde Shell donderdag $4,92 miljard, een stijging met 20% tegen $4,09 miljard een jaar eerder en een analistenverwachting van $4,37 miljard. Dat is het op een na beste kwartaal ooit.

Shell verkocht 6% meer gas, vooral dankzij zijn boegbeeld Prelude voor de kust van Australië, dat na reparatie weer volop kon produceren.

Tegenvaller

De divisie Upstream, olie- en gaswinning, kwam uit op $2,8 miljard, 19% minder dan vorig jaar. Daar had de markt een winst voorzien van $2,5 miljard, na $3,45 miljard winst in het eerste kwartaal van 2022.

De markt ziet hierin een signaal dat Shell in reactie op kritiek op gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen daar minder op inzet. Zijn verdiensten op duurzame energievormen stegen 13%, iets boven verwachting, maar in totaal nog bescheiden: $389 miljoen.

En Chemical & Products leverde $1,78 miljard aangepaste winst op, een stijging met 52%, waar na $1,17 miljard kwartaalwinst begin vorig jaar was gerekend op $1,51 miljard.

Het interim-dividend over het eerste kwartaal pakte met $0,2875 iets lager uit dan waar analisten op hadden gerekend.

Sterke maanden

Shell kwam met zijn schuld in het kwartaal tot $44,2 miljard wel hoger uit dan waarop de markt inzette ($42,49 miljard). Maar ondanks inkoop van eigen aandelen is die schuld $4 miljard lager dan vorig jaar.

Begin april meldde het sinds vorig jaar Britse concern beter dan verwachte ontwikkelingen bij meerdere onderdelen. De grootste handelaar van vloeibaar gemaakt gas zag hogere volumes. Die waren minstens zo sterk als in het sterke vierde kwartaal, met uitschieters voor zijn chemietak. Analisten van Sanford Bernstein schatten dat zijn handelaren Shell vorig jaar $16,6 miljard opbrengst hebben geboden, 20% van de verdiensten vorig jaar.

De oliemarkt is afgelopen maanden zeer volatiel. Het kartel OPEC kondigde in april een productiebeperking bij de lidstaten aan. Desondanks zijn prijzen van olie dit jaar gedaald, de Brent-soort is dit jaar 12% goedkoper geworden. OPEC rekende op vrijwillig uitschakelen van installaties door producenten om door minder aanbod alsnog een goede prijs af te dwingen.

BP afgetroefd

Tegelijkertijd blijft partner Rusland meer olie verkopen dan waarop vanwege Europese en Amerikaanse sancties was gerekend, hoewel soms tegen forse kortingen.

Met zijn aangekondigde inkoopprogramma van $4 miljard, hetzelfde als in het eerste kwartaal vorig jaar, troeft Shell concurrent BP af. Dat kondigde een vertraging van aandeleninkopen aan.

Shell ligt al langer onder druk van aandeelhouders. Amerikaanse beleggers zien dat Shell’s concurrenten ExonMobil en Chevron op de beurs consequent hogere waarderingen bieden, tot tien keer de winst, tegen Shell vijf tot zes keer de winst. Wael Sawan, sinds dit jaar de opvolger van Nederlander Ben van Beurden, toont volgens analisten met deze kwartaalcijfers dat hij zijn belofte waarmaakt om concurrenten met sterke resultaten af te troeven.

Het aandeel Shell kwam dit jaar nauwelijks van zijn plaats.

Van alle adviezen voor het aandeel Shell gaven analisten tot vandaag 19 keer een koopaanbeveling af, 3 keer een ’houden’, 2 een verkoopadvies.