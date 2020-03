Accell blijft achter

De maker van merken als Batavus, Sparta, Koga en Haibike boekte vorig jaar een 7,5% hogere omzet uit de voortgezette activiteiten op €1,1 miljard. Gecorrigeerd voor eenmalige effecten daalde het bedrijfsresultaat 2,6% naar €54,8 miljoen.

Ton Anbeek realiseerde Accell ’een goede groei’ en ’een goed herstel van de Nederlandse business’, maar problemen kende het bedrijf over het afgelopen halfjaar ook. Zo vielen verkopen onverwacht lager uit, waardoor meer werkkapitaal vast bleef zitten in voorraden. Volgens Anbeek was dat het gevolg van een eerdere vertraging bij de introductie van nieuwe modellen.

Koersduik

Analist Frank Claassen van Degroof Petercam had een hogere omzet en bedrijfsresultaat verwacht en noemde de voortgang die Accell daardoor had gemaakt naar de middellange termijndoelen ’niet echt bevredigend’. Op de beurs stond het aandeel aan het begin van de middag op 6,7% lager op een 2,9% lagere ASCX-index.

Ook het huidige jaar verwacht Anbeek weer vertraging bij introducties van nieuwe modellen, maar zal de oorzaak daarvoor liggen bij coronavirus. Accell kan daardoor niet aan noodzakelijke onderdelen komen. „Corona leidt tot een vertraagde aanlevering en toelevering, maar we kunnen nog niet zeggen hoe groot dat effect is”, zegt Anbeek. „We proberen dat zo goed mogelijk op te vangen.”