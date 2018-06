Brussel verwacht toch prijsverhoging staal

Die inschatting gaf zij woensdag volgens Bloomberg, enkele dagen voordat de huidige maatregel van de VS afloopt die nog geen importheffing betekende op Europees staal en alumnium.

Zij noemt het waarschijnlijk dat per 1 juni alle export naar de VS duurder zal worden gemaakt. De regering Trump stelt hiermee zijn eigen industrie te beschermen tegen bedrijven die onder kostprijs werken. Volgens Tata Steel is die klacht onterecht en wordt geen staal met korting gedumpt.

Afgelopen maanden volgde koortsachtig overleg om de heffing van tafel te krijgen. Malström: „Ook als de VS afzien van importheffingen verwacht ik dat de VS in enige vorm een verhoging op EU-exporten zullen willen zetten.”