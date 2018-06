Column: Trend of trading range voor AEX?

Of de AEX gaat langzaam maar zeker over van een trend naar een trading range met forse zigzag bewegingen tussen 573 en 516. Ik zal een en ander nader toelichten.

Twee scenario’s

De stijgende trend die al geruime tijd de AEX siert, bereikte begin 2018 een climax op 572,81. Stevige verkoopdruk bracht de index daarna terug naar krap 516 punten, net onder het stijgende koersgemiddelde.

Daar brak een afwachtende fase aan waarin de index tussen 516 en 540 een aantal weken bewoog alvorens de markt het vertrouwen terug kreeg. Vanaf de steun werd een sterke rit richting 573 zichtbaar waarbij er maar liefst acht keer op rij een witte candle werd geplaatst. Met de swingteller op +9 lag het in de lijn der verwachting dat er rond de weerstand op krap 573 opnieuw verkoopdruk zou ontstaan. De dikke zwarte candle van vorige week was dan ook geen grote verrassing.

Conform het exit management van ons Dashboard hebben wij dan ook tijdig aangegeven winsten te verzilveren. Prima, maar hoe nu verder? Er liggen twee scenario’s voor de hand, te weten een trend scenario en een trading range scenario.

Trendscenario

Aangezien de AEX boven zijn gemiddelde lijn beweegt is er sprake van een stijgende trendfase. Echter, tweemaal een top op afgerond 573 impliceert een verzwakking van de trend. In een uptrend verwacht je immers hogere toppen en hogere bodems. Een correctie is dan ook toegestaan richting de gemiddelde lijn en Fibonacci zone zo rond 551 tot 550. Pas als de bulls daar een hogere bodem kunnen vormen, kan de stijgende trend een vervolg krijgen en een nieuwe aanval op de weerstand worden ingezet. In dit scenario is het dus van belang dat binnenkort een witte weekcandle verschijnt als indicatie van bodemvorming.

Trading range scenario

De genoemde dubbele top op 573 zou de bovenkant van een trading range kunnen worden. Kenmerk van een trading range is een bandbreedte met min of meer horizontale weerstand, 573 in dit geval, en horizontale steun, wat 516 zou kunnen zijn. Als het trading range scenario aan kracht wint, dan gaat charttechnisch gezien het proces van hogere toppen en hogere bodems (trending fase) plaatsmaken voor een serie gelijke toppen en bodems (trading range fase). Een overgang van een duidelijke richting naar een zijwaarts koersverloop is dan het gevolg. Maar dan wel zigzaggen in een vrij brede band, hetgeen interessant is voor swingtraders.

Wat doen trendbeleggers?

De huidige correctie behelst voor trendbeleggers enige terughoudendheid. Zij loeren op witte candles boven de SMA lijn om vervolgens het geschetste trend scenario te volgen. Profiteren van een rally van 550 naar 573 is dan hun eerste verdienste.

Blijft de witte candle uit en zakt de AEX onder 540 tot 538 dan moeten zij het trading range scenario ter hand nemen en proberen de swings tussen 573 en 516 mee te spelen en hun portefeuille als zodanig in te richten.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.