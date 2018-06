Beursverslag: AEX krabbelt op uit Italiaanse dal

De AEX-index hield een groot deel van de dag een kleine winst in handen en eindigde 0,5% hoger op 557,60 punten. De Midkap klom 0,6% naar 787,59 punten.

Elders in Europa was het beeld verdeeld. Parijs leverde 0,2% in, terwijl Frankfurt 0,6% vooruit ging.

Volgens Stefan Koopman, econoom bij Rabobank, werd het herstel van de koersen na de stevige verliezen eerder deze week in gang gezet vanwege de hoop bij beleggers dat er betere scenario’s in Italië uit de bus kunnen komen dan de eerdere onrealistische financiële plannen van de partijen Vijfsterrenbeweging en Lega. „Wij gaan er van uit dat er ondanks een mogelijke poging tot regeringsvorming uiteindelijk nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden mede doordat Lega er goed voorstaat in de peilingen. Ze willen waarschijnlijk ook vasthouden aan de eerder afgewezen beoogde minister Paolo Savona. Het is verder van belang dat Europa een handreiking gaat doen naar de Italianen om de boel bij elkaar te houden. ”

In de middag kregen beleggers een licht tegenvallend banencijfer uit de VS te verwerken. Het aantal nieuwe banen in de private sector kwam in mei iets lager uit dan verwacht. Verder werd het cijfer over de maand april fors neerwaarts bijgesteld. Volgens Koopman is de bescheiden afkoeling op de private arbeidsmarkt in de VS in vergelijking met de eerste maanden van het jaar geen reden tot zorg. Hij wijst er op dat maandelijkse toename van iets meer dan 100.000 banen genoeg zijn om de nieuwe arbeidstoetreders op te vangen.

Koopman houdt er rekening dat er een onrustige zomer in het verschiet kan liggen. „Naast de onrust in Italië heeft de Amerikaanse president Trump de druk weer op de ketel gezet bij onderhandelingen met China nadat eerder nog het vertrouwen tussen beide partijen was teruggewonnen. Door de manier van optreden van Trump kan de situatie snel weer uit de hand lopen.”

RD Shell hield bij de hoofdfondsen de blik opwaarts gericht aan met een mooie winst van 1,9% gesteund door de stevige opleving van de olieprijzen in reactie op het nieuws dat OPEC-leden van plan zijn om vast te gaan houden aan de afspraken over de beperking van de olieproductie. Volgens Rein Schutte van Boer & Olij wordt het oliefonds weer opgepikt door beleggers na de stevige terugval tot ruim onder de €30.

Bij de in voorgaande handelsdagen flink geraakte financials dikte ABN Amro gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 1% aan na een kortstondige dip in de late ochtendhandel. Verzekeraar ASR kreeg er 2,2% bij.

Kabelaar Altice pakte eveneens de koppositie met een 2,2% hogere koers. Unibail Rodamco dat volgende maand zijn nieuwe naam bekendmaakt kon 1,9% bijschrijven.

Staalconcern ArcelorMittal daarentegen daalde 0,4%. Eurocommissaris Malmström (Handel) verwacht dat de Europese Unie voor export van staal en aluminium naar de VS niet onder importheffingen uitkomt.

ASML keek aan tegen een verlies van 0,1%. Aalberts werd 0,6% minder waard. Voor Heineken hadden beleggers 0,5% minder over.

Bij de middelgrote fondsen dook Air France KLM 2% omlaag. Arcadis boekte een vooruitgang van 2,5%. Koploper AMG klom 3%.