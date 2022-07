Nog maand om toeslagen over 2021 aan te vragen

Daarvoor waarschuwt de Belastingdienst. Op haar website heeft de dienst de mogelijkheid een proefberekening te maken om te zien of er recht is op de toeslag. Het aanvragen kan via Mijn toeslagen, op toeslagen.nl.

Achteraf

Het kan handig zijn om toeslagen met terugwerkende kracht aan te vragen. Dan heb je zekerheid over je verdiensten over het hele jaar en weet je zeker dat je later geen bedragen moet terugbetalen. Wie alleen toeslagen wil aanvragen over 2021 en nog niet over 2022, kan de toeslag direct weer stopzetten door als einddatum 31 december 2021 in te vullen.

Ook zelfstandig ondernemers kunnen in aanmerking komen voor toeslagen. Veel ondernemers laten de tegemoetkoming links liggen omdat zij denken dat hun inkomen te hoog is, schrijft de fiscus. Zzp’ers mogen echter zakelijke kosten, zoals ook de zelfstandigenaftrek, van hun inkomen aftrekken om hun toetsingsinkomen te bepalen. In 2021 was bovendien het urencriterium versoepeld voor ondernemers.