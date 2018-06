ING: speelgoedwinkels krijgen het zwaar

Volgens de economen van ING profiteert de detailhandel als geheel van de groeiende economie en de toenemende werkgelegenheid. „Dit resulteert in een stijging van de consumentenbestedingen”, aldus een rapport van het ING Economisch Bureau.

De onderzoekers stellen wel vast de omzetten in de winkelstraten flink onder druk staan door de toenemende populariteit van online shoppen. Schoenenwinkels moeten volgens de bank gemiddeld rekenen op een omzetdaling dit jaar van 2,5%. Elektronicazaken moeten het met 1% minder omzet doen en speelgoedwinkels zien hun omzet dit jaar zelfs met 12,5% duikelen, aldus het rapport.

ING ziet dit jaar wel omzetgroei voor winkels in food (+3%), woninginrichting (+5%), doe-het-zelf (+3,5%) en persoonlijke verzorging (+3,5%).

De omzet van pure webshops steeg in het eerste kwartaal van 2018 met ruim 19%. Hun omzet zal volgens ING in 2018 naar verwachting op ruim €10 miljard uitkomen, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden.

Ook fysieke winkelketens zetten vaker in op internet. Deze zogenaamde multichannel retailers zagen hun omzet via internet in het eerste kwartaal van 2018 met bijna 26% groeien.