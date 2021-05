Rode cijfers ABN Amro door witwasproblemen

Financieel

Add Value: ’Buitengewoon schraal’ bod van VDL op Neways

De indicatieve bieding van VDL Groep afgelopen maand op elektronicafabrikant Neways is volgens fonsbeheerder Add Value Fund ’buitengewoon schraal’ te noemen, zo valt te lezen in het maandbericht op maandag van de specialist in het midden-en klein bedrijf.