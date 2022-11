Verschillen in premie bij uitvaartverzekering groter dan ooit

Dat onderzoek kijkt naar de grote uitvaartverzekeraars Dela, Ardanta en Monuta. Nog nooit waren de verschillen tussen die drie zo groot. In 2017 was het premieverschil bijna €1600, in 2019 al ruim €1700 en nu dus bijna €2600, terwijl de dekking overal hetzelfde is.

Premieverschil

In het onderzoek is steeds uitgegaan van hetzelfde verzekerde bedrag (€7000) voor een 35-jarige vrouw. Met dit bedrag kan zij de kosten voor een gemiddelde uitvaart dekken. Bij Monuta betaalt de vrouw over de gehele looptijd €4700. Bij Ardanta zou zij echter €7278 kwijt zijn.

Een student van 23 die zijn uitvaart voor €7000 wil verzekeren, is bij Monuta bijna €2000 goedkoper uit dan bij Ardanta. Daar betaalt hij over de hele looptijd €3500, bij Dela €4700 en bij Ardanta €5400.

Kinderen gratis

Een gezin kan het meest besparen. Dat komt omdat sommige verzekeraars kinderen gratis meeverzekeren en andere niet. Twee ouders van 35 met kinderen van twee en vier betalen bij Monuta in totaal iets minder dan €10.000 en bij Ardanta ruim €14.500.

Wie wil besparen kan het beste kiezen voor een korte looptijd. Dan betaal je in totaal minder voor de verzekering dan bij een lange looptijd. Bij bijvoorbeeld Dela kan een 35-jarige vrouw meer dan €1000 besparen door te kiezen voor een kortere looptijd. Bij Ardanta kan zij zelfs €1300 besparen.