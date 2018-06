'Nieuwe naam Unibail-Rodamco 7 juni bekend'

Het Frans-Nederlandse bedrijf heeft ongeveer 21 miljard euro over voor Westfield. Met de deal komt er een notering bij in Australië. Unibail-Rodamco stelde in een document aan beleggers woensdag dat de handelsnaam van het bedrijf op de beurs daar Unibail-Rodamco-Westfield gaat worden. Of dat ook de nieuwe bedrijfsnaam gaat worden, wilde Investor Relations niet zeggen.

