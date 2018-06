Sterkere vraag naar luchtvrachtvervoer

Volgens IATA steeg de vraag in Europa met 2,4 procent, terwijl in Noord-Amerika een toename van ruim 3 procent werd gemeten. In het Midden-Oosten ging de vraag met 7,3 procent omhoog en in Azië met bijna 4 procent. In Latijns-Amerika was sprake van een groei van de vraag met 10,6 procent.

De capaciteit van vrachtvliegtuigen nam met ruim 5 procent toe. Gemiddeld werd bijna 45 procent van de vrachtruimte daadwerkelijk gebruikt.