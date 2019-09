Beurs: AEX houdt het niet langer droog

Om kwart over vier stond de AEX 0,4% lager op 567,4 punten. De AMX daalde 0,1% naar 821,6 punten.

De meeste andere Europese beursgraadmeters kwamen ook nauwelijks van hun plek. De Duitse DAX won 0,3% en de Franse CAC 40 leverde 0,3% in. De Britse FTSE 100 was met een min van 0,9% een negatieve uitschieter.

De Amerikaanse beurzen zijn iets hoger van start gegaan. Na drie kwartier handel had de Dow Jones-index 0,3% gewonnen en de Nasdaq-index stond onveranderd.

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB spreekt van een rustperiode na twee mooie beursweken. „We zitten in de nasleep van het politieke nieuws uit het VK van vorige week. De Brexit wordt uitgesteld en nieuwe verkiezingen lijken er voorlopig niet te komen. Op het gebied van het handelsconflict tussen de VS en China is er wat rust gekomen, nu duidelijk is dat volgende maand overleg plaatsvindt. Beleggers kijken momenteel vooral uit naar de vergadering van de ECB op donderdag.”

Westerterp benadrukt dat de markten al aardig vooruitgelopen zijn op de aankondiging van extra stimuleringsmaatregelen . „Gedacht wordt aan een obligatieopkoopprogramma van €20 tot €60 miljard per maand en een renteverlaging van 0,1 tot 0,2 procentpunt. Het zal de laatste stuiptrekking van voorzitter Draghi zijn en ongetwijfeld heeft hij hierover overleg met zijn opvolger Lagarde. Bij een verdere renteverlaging is de kans groot dat de spaarrente negatief wordt, tenzij banken op de één of andere wijze ontzien gaan worden.”

Ook vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp van Fintessa denkt dat de ECB er niet onderuit komt de rente donderdag te verlagen. „Maar ik vraag me wel af of dit gepaard gaat met een obligatieopkoopprogramma, zeker omdat de economische cijfers uit Europa sinds enige tijd meevallen. Deze wijzen weliswaar op een groeidip, maar niet op een recessie. Zelfs Duitsland lijkt deze te kunnen ontlopen.”

In de AEX stonden maaltijdenbezorgdienst Takeaway en biotechnologiebedrijf Galapagos met minnen van 3% respectievelijk 2,9% onderaan. Defensieve aandelen hadden het eveneens zwaar. Informatieleverancier Relx, Heineken en voedingsmiddelenproducent Unilever verloren bijna 2%.

De financiële instellingen blonken uit. ABN Amro steeg 3,4%, gesteund door een koopadvies van Morgan Stanley. Verzekeraar ASR steeg 2,9%, na door Kepler Cheuvreux van de verkooplijst te zijn gehaald.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell won 0,8%, mede dankzij de hogere olieprijzen.

KPN stond onveranderd. De Belgische beurswaakhond FSMA gaat onderzoek doen naar een aandelentransactie van de nieuwe KPN-ceo Dominique Leroy. Kort voor de Belgische haar vertrek bekendmaakte bij haar huidige werkgever Proximus, zou ze nog een pakket aandelen van €285.000 te gelde hebben gemaakt.

In de AMX was Air France KLM een negatieve uitschieter. Het luchtvaartconcern verloor 8,3% vanwege tegenvallende vervoerscijfers.

Grootaandeelhouder WPEF heeft een deel van zijn belang Fagron (-0,9%) van de hand gedaan. Na deze transactie is de Belgische investeerder Marc Coucke de grootste aandeelhouder van de apothekerstoeleverancier geworden.

