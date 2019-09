Beurs: AEX schommelt rond 570 punten

Om kwart voor één stond de AEX fractioneel hoger op 570 punten. De AMX daalde 0,3% naar 820,5 punten.

Andere Europese beursgraadmeters kwamen ook nauwelijks van hun plek. De Duitse DAX won 0,4%, De Franse CAC 40 stond onveranderd en de Britse FTSE 100 zakte 0,3%.

Elders lieten de beurzen een overwegend opgewekt beeld zien. De Japanse beurs sloot vanochtend 0,6% hoger. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting ruim 0,1% in de plus.

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB spreekt van een rustperiode na twee mooie beursweken. „We zitten in de nasleep van het politieke nieuws uit het VK van vorige week. De Brexit wordt uitgesteld en nieuwe verkiezingen lijken er voorlopig niet te komen. Op het gebied van het handelsconflict tussen de VS en China is er wat rust gekomen, nu duidelijk is dat volgende maand overleg plaatsvindt. Beleggers kijken momenteel vooral uit naar de vergadering van de ECB op donderdag.”

Westerterp benadrukt dat de markten al aardig vooruitgelopen zijn op de aankondiging van extra stimuleringsmaatregelen . „Gedacht wordt aan een obligatieopkoopprogramma van €20 tot €60 miljard per maand en een renteverlaging van 0,1 tot 0,2 procentpunt. Het zal de laatste stuiptrekking van voorzitter Draghi zijn en ongetwijfeld heeft hij hierover overleg met zijn opvolger Lagarde. Bij een verdere renteverlaging is de kans groot dat de spaarrente negatief wordt, tenzij banken op de één of andere wijze ontzien gaan worden.”

In de AEX stond verzekeraar ASR met een winst van 2% bovenaan. ABN Amro steeg 1,8%, gesteund door een koopadvies van Morgan Stanley. Galapagos (-1,5%) ontving eveneens een koopaanbeveling van de Amerikaanse zakenbank. Het biotechnologieconcern rondde daarnaast een gezamenlijk onderzoek met de Franse branchegenoot Pharnext af.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell steeg 1,1%, mede dankzij de hogere olieprijs.

Telecomconcern KPN (+0,6%) bleef in de schijnwerpers staan. De Belgische beurswaakhond FSMA gaat onderzoek doen naar een aandelentransactie van de nieuwe KPN-ceo Dominique Leroy. Kort voor de Belgische haar vertrek bekendmaakte bij haar huidige werkgever Proximus, zou ze nog een pakket aandelen van ruim €285.000 te gelde hebben gemaakt. Volgens Leroy staat haar aandelentransactie los van haar overstap naar KPN.

Maaltijdenbezorgdienst Takeaway was met een min van 1,9% de grootste daler bij de hoofdfondsen. Supermarktconcern Ahold Delhaize (-0,1%) maakte bekend dat financieel topman Jeff Carr in april opstapt.

In de AMX blonk kabel- en telecomconcern Altice Europe uit met een plus van 2,1% na een koopadvies van JPMorgan.

Grootaandeelhouder WPEF heeft een deel van zijn belang in apothekerstoeleverancier Fagron (-0,7%) van de hand gedaan. Het fonds, waar investeerders Baltisse en Waterland achter zitten, verkocht 7,25% van de aandelen aan een institutionele investeerder. Na deze transactie is de Belgische investeerder Marc Coucke de grootste aandeelhouder van Fagron geworden.

Air France KLM was een laagvlieger in de AMX met een koersval van 8,4%. Het luchtvaartconcern kwam met tegenvallende vervoerscijfers. De luchtvaartcombinatie vervoerde in augustus meer passagiers dan een jaar eerder, maar wel minder dan in juli. Het vrachtvervoer nam opnieuw af.

