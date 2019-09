KLM laagvlieger op vlakke beurs

Rond 10.15 uur stond de AEX-index 0,1% lager op 569,6 punten. De AMX koerste 0,3% in de min op 823 punten. De koersenborden in Londen (+0,5%) en Londen (+0,1%) kleurden groen, terwijl Parijs 0,1% zakte.

Elders lieten de beurzen een overwegend opgewekt beeld zien. De Japanse beurs sloot vanochtend 0,6% hoger. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting circa 0,2% in de plus.

Beleggers zijn deze week vooral gericht op het rentebesluit van de ECB op donderdag. Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank met nieuwe stimuleringsmaatregelen komt.

Bekijk ook: Prosus wordt reus op AEX

In de AEX is ABN Amro vanochtend de grootste stijger met een plus van 1,4%. De bank profiteerde van een koopadvies van Morgan Stanley. Galapagos (+0,4%) zat eveneens in de lift dankzij een koopaanbeveling van de Amerikaanse zakenbank. Het biotechnologieconcern rondde daarnaast een gezamenlijk onderzoek met de Franse branchegenoot Pharnext af.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell gaf steun aan de AEX met een plus van 1,1%. De olie- en gasfabrikant lag goed in de markt dankzij de hogere olieprijs.

Telecomconcern KPN (+0,8%) bleef in de schijnwerpers staan. De Belgische beurswaakhond FSMA gaat onderzoek doen naar een aandelentransactie van de nieuwe KPN-ceo Dominique Leroy. Kort voor de Belgische haar vertrek bekendmaakte bij haar huidige werkgever Proximus, zou ze nog een pakket aandelen van ruim €285.000 te gelde hebben gemaakt. Volgens Leroy staat haar aandelentransactie los van haar overstap naar KPN.

Betalingsdienstverlener Adyen (-1,2%) was de grootste daler bij de hoofdfondsen. Supermarktconcern Ahold Delhaize (-0,7%) maakte bekend dat financieel topman Jeff Carr in april opstapt. Staalfabrikant ArcelorMittal (-0,8%) was eveneens een opvallende daler. Levensmiddelenconcern Unilever werd 0,4% minder waard.

In de AMX was Altice Europe de uitblinker. Het kabel- en telecomconcern mocht 4,3% bijschrijven na een koopadvies van zakenbank JPMorgan.

Grootaandeelhouder WPEF heeft een deel van zijn belang in apothekerstoeleverancier Fagron (+0,1%) van de hand gedaan. Het fonds, waar investeerders Baltisse en Waterland achter zitten, verkocht 7,25% van de aandelen aan een institutionele investeerder.

Air France KLM was een laagvlieger in de AMX met een koersval van 8,8%. Het luchtvaartconcern kwam met tegenvallende vervoerscijfers. De luchtvaartcombinatie vervoerde in augustus meer passagiers dan een jaar eerder, maar wel iets minder dan in juli. Het vrachtvervoer nam opnieuw af.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.