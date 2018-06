Accountant had ook zorgtoeslag moeten regelen

De tuchtrechtelijke instantie tikte de adviseur op zijn vingers naar aanleiding van een klacht van een klant. Die ging overigens niet zozeer over de zorgtoeslag, maar wel over de jaarrekening. Daarin zaten volgens de ondernemer veel fouten, waardoor de belastingaangifte ook niet klopte.

Die klachten werden door de tuchtrechter van tafel geveegd. Maar op een ander punt kreeg de ondernemer wel gelijk. De accountant had volgens de Accountantskamer wel een zorgtoeslag aan moeten vragen, ook al had de klant daar niet eens specifiek opdracht toe gegeven.

De accountant gaf zelf namelijk bij de zitting aan dat hij het aanvragen van de toeslag wel bij zijn taken vindt horen. Doordat hij dat naliet toonde hij geen ’vakbekwaamheid en zorgvuldigheid’.

Geen verplichting

Fiscalist Monique Ligtenberg van Fiscaal up to Date vindt de uitspraak van de Accountantskamer wel heel ver gaan. „Zelfs een belastingadviseur met een opdracht tot het doen van de aangifte inkomstenbelasting hoeft naar mijn mening niet ook de zorg-, huur-, kinderopvangtoeslag aan te vragen. Dat kan een service zijn, maar geen verplichting en het niet-aanvragen daarvan is niet te verwijten.”