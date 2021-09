Vooral verkoop kleding en schoenen loopt goed, krimp supermarkten

De detailhandel zette vorige maand 3 procent meer om dan in augustus 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzet in de detailhandel was ook groter dan voor de coronapandemie. Ten opzichte van augustus 2019 ging het om 13,4 procent groei.

De non-foodsector groeide met 6,3 procent en online werd ruim een tiende meer omgezet. Bij winkels in voedingsmiddelen zakten de opbrengsten met bijna 4 procent, vooral doordat supermarkten minder omzetten dan een jaar eerder. In 2020 profiteerden ze nog van de beperkingen in de horeca wegens lockdownmaatregelen, waardoor consumenten meer aan eten in de supermarkt besteedden.

De omzetgroei in de detailhandel heeft ook te maken met prijsstijgingen. Het verkoopvolume, dus hoeveel artikelen een winkelier verkoopt, steeg met 1,9 procent minder hard dan de omzet.