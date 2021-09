Looneis FNV: alle werknemers €100 per maand erbij

Traditioneel maakt FNV een dag voor Prinsjesdag de inzet voor de komende cao-onderhandelingen bekend. Dit jaar kwam het met een looneis van 5% in bedrijfstakken waar het goed gaat, zoals de zorg en in de supermarkten.

Voor het komende jaar moeten alle werkenden er als het aan de FNV ligt dus €100 bruto per maand op vooruit gaan plus compensatie voor de stijgende prijzen. Het CPB gaat in zijn meest recente raming uit van 1,8% inflatie voor 2022. Door de lonen automatisch te compenseren voor inflatie gaat niemand er in koopkracht op achteruit, is de gedachte.

Ook wil FNV inzetten op afspraken over ’flink meer vaste banen’ en moet er een einde komen aan de ’wildgroei aan flexconstructies’. Ook afspraken over eerder stoppen met werken, het verlagen van werkdruk en een hoger minimumloon van €14 per uur nog staan hoog op het verlanglijstje.

Scheefgroei

Deze inzet moet er volgens FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha voor zorgen dat de loonkloof in Nederland kleiner wordt. „Na de vorige crisis gingen aandeelhouders er vandoor met de winsten en werknemers betaalden de prijs in minder zekerheid en loon. Het is nu echt keihard nodig de balans te herstellen tussen werkgevers en werknemers.”

De krapte op de arbeidsmarkt en het SER-advies is volgens Boufangacha reden om nú afspraken te maken over meer zekerheid. „Maar we eisen nu daden, flink meer contracten voor onbepaalde tijd voor al het structurele werk dat er is.”

Volgens de vakbond betekent de nieuwe inzet voor iemand die het minimumloon verdient (€1700 per maand) dat er een loonsverhoging van 7,9% aankomt. Voor mensen met een modaal inkomen van €2816 zou dat uitkomen op een loonsverhoging van 5,5%. Werknemers met een inkomen van drie keer modaal komen uit op 3,1% als het aan de FNV ligt.

Opwaartse lijn

In de cao’s van dit jaar is tot nu toe een opwaartse lijn te zien, blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN. Zo kwam het gemiddelde in juli uit op 2,3%, het hoogste maandgemiddelde van dit jaar. Daarmee komt de gemiddelde afgesproken loonstijging in heel 2021 tot nu toe uit op 1,9%. In 2020 kwam de gemiddelde cao-loonstijging uit op 2,9%, blijkt uit gegevens van het CBS.