Beursweek: bankcijfers peilstok voor rente-effect op bedrijf en consument

Alle ogen op het inflatiecijfer en de kwartaalcijfers van de grote Wall Street-banken.

Amsterdam - Na winst afgelopen week voor de AEX, domineren de rente, inflatiecijfers in de VS en bedrijfsresultaten van grootbanken komende vijf handelsdagen. Het kwartaalcijferseizoen komt op gang: resultaten van JPMorgan, Citi, Morgan Stanley en Wells Fargo geven donderdag en vrijdag inzicht in bijvoorbeeld rentebaten en het effect van de sterke Amerikaanse dollar.