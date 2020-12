’Airbnb knalt omhoog bij beursdebuut’

Airbnb-topman Brian Chesky reageert ’geschokt’ op de indicaties voor de openingskoers die via persbureau Bloomberg naar buiten zijn gekomen. Eerder werd de introductiekoers van het aandeel vastgesteld op $68. Airbnb haalt met de beursgang ongeveer $3,5 miljard op. De oprichters van Airbnb cashen ruim $100 miljoen bij de beursintroductie.

De stemming op Wall Street wordt vandaag trouwens gedrukt door het opgelopen aantal steunaanvragen van werkloze Amerikanen. Rond 17.45 uur staat de Dow Jones-index 0,2% lager. Technologiebeurs Nasdaq stijgt juist 0,6%. De breed samengestelde S&P 500-index is vrijwel vlak.

Het aantal uitkeringsaanvragen in de VS steeg vorige week met 137.000 naar 853.000. Dat cijfer valt hoger uit dan verwacht. Door het oplopende aantal coronabesmettingen en nieuwe lockdowns in de VS wordt het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt ondermijnd en worden weer meer mensen ontslagen.

Intussen zijn de Republikeinen en Democraten in Washington het nog steeds niet eens over een nieuw steunpakket voor gedupeerden van de coronacris. Zij leken eerder aan te sturen op een pakket van ruim $900 miljard.

De koers van Facebook gaat 1,2% omlaag. Er is een mededingingsklacht tegen het social mediabedrijf ingediend. Facebook zou al jaren stelselmatig hebben geprobeerd de concurrentie uit te schakelen en zette daar zijn marktmacht voor in. Als straf zou Facebook mogelijk Instagram en WhatsApp moeten verkopen als het aan de Amerikaanse justitie ligt.

Bekijk ook: Facebook dreigt WhatsApp te moeten verkopen

Woensdag maakte DoorDash een glorieus debuut op Wall Street. De maaltijdenbezorger werd op zijn eerste handelsdag ruim 85% meer waard. Het aandeel DoorDash veert vandaag weer 8% terug.