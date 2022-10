Gazprom levert geen gas meer aan Italië

Een woordvoerder van Eni stelt dat er wordt gecheckt bij Gazprom of het mogelijk is dat de gasleveringen aan Italië weer hervat kunnen worden. Het Russische gas dat via Oostenrijk aan Italië wordt geleverd komt via pijpleidingen door Oekraïne. Dat gas komt Italië binnen via de stad Tarvisio die ligt aan de grens met Oostenrijk.

Gazprom zegt dat het te maken heeft met een weigering van Oostenrijk om gas door te laten naar Italië vanwege veranderingen in regelgeving en dat er samen met Italiaanse afnemers wordt gewerkt aan een oplossing. Er zou wel gewoon Russisch gas naar Oostenrijk stromen.

Italië is bezig zijn afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen door meer te importeren uit bijvoorbeeld Algerije en versneld werk te maken van hernieuwbare energiebronnen. Voor de oorlog in Oekraïne was Rusland goed voor circa 45% van het gasverbruik in Italië. In juni was dit gedaald naar 25%.

Het nieuws uit Italië komt bovenop de explosies die afgelopen week de gaspijplijnen Nord Stream 1 en 2 tussen Rusland en Duitsland in de Oostzee hebben beschadigd. Er zijn vermoedens dat er sabotage is gepleegd aan de pijplijnen.