Winst Sabic opnieuw naar dieptepunt

Riyad - Het Saudische petrochemische concern Sabic heeft in het derde kwartaal de winst opnieuw zien dalen. Het bedrijf, dat ook in Nederland actief is, had last van de lage olieprijs die ook zorgde voor prijsdruk op de producten van Sabic. Verder schreef Sabic fors af op zijn belang in het Zwitsersechemiebedrijf Clariant.