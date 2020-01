Doek dreigt te vallen voor modeketen Didi

Op de website van Didi dat voornamelijk gericht is op vrouwen wordt gemeld dat de webshop van het bedrijf tijdelijk niet bereikbaar is. De ruim tachtig winkels van de modeketen blijven nog wel open.

Dat het met de retailhandel in Nederland en kledingwinkels in het bijzonder overwegend moeilijk gaat is geen verrassing. Het afgelopen jaar was al dramatisch voor de modebranche. Zo waren er faillissementen voor kledingketens Witteveen, Coolcat, Miller & Monroe (voorheen Charles Vögele), Sylver en Sissy-Boy.

ING meldde recent nog dat de Nederlandse fysieke modewinkels vorig jaar 2% minder spullen verkochten. Tegelijk liepen hun personeelskosten op. Aan de andere kant doen ’fast fashion’-ketens zoals Zara, H&M, Primark en The Sting schijnbaar nog wel goede zaken.