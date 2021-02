Japanse beurs hard onderuit door verkoopgolf in techsector

De rentezorgen staken de kop weer op door een sterke stijging van de tienjarige rente op de Amerikaanse obligatiemarkt. Eerder deze week trachtte de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell beleggers nog gerust te stellen met zijn verklaring dat de rente nog lang laag zal blijven.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 4 procent lager het weekeinde in op 28.966,01 punten en leed daarmee het grootste koersverlies sinds juli vorig jaar. De Japanse hoofdindex daalde in de afgelopen grillige beursweek 3,5 procent. Techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht op de beurs in Tokio, zakte 4 procent. Ook de Japanse chipbedrijven gingen in de uitverkoop na de zware koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. Sumco verloor 5 procent en Advantest leverde bijna 7 procent in. De banken en verzekeraars profiteerden juist van de hogere obligatierentes en behoorden tot de schaarse stijgers.

De Kospi in Seoul ging 3,5 procent onderuit. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung verloor 3,6 procent. Kia won daarentegen 2 procent. Volgens lokale mediaberichten kan de Zuid-Koreaanse automaker nog altijd gaan samenwerken met iPhone-maker Apple. Eerder verklaarde Kia-moederbedrijf Hyundai (min 3,7 procent) dat er geen gesprekken met Apple worden gevoerd over de ontwikkeling van een zelfrijdende elektrische Apple-auto. Volgens de website Chosun Biz zouden de bedrijven mogelijk wel op andere vlakken kunnen gaan samenwerken.

In Hongkong raakte de Hang Seng-index tussentijds 3,1 procent kwijt. De grote Chinese techbedrijven Alibaba en Tencent waren de sterkste dalers met minnen van 4,6 en 3,4 procent. De beursgraadmeter in Shanghai zakte 2,2 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 2,4 procent lager.