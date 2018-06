Column: Heeft de dollar zijn langste tijd als reservemunt gehad?

Al sinds mensenheugenis hebben handelaren en bankiers één munt gebruikt als standaardvaluta. Zo hebben ooit onder meer de Romeinse dinar, de Venetiaanse dukaat en de Nederlandse gulden als internationale handelsmunt gefungeerd. Halverwege de 19de eeuw werd het Britse pond de belangrijkste munt in het internationale verkeer. Maar door twee wereldoorlogen en de Grote depressie verloor die munt zijn dominante status. Dat proces werd duidelijk zichtbaar in de hoeveelheden ponden die Centrale Banken in bezit hadden. In de vroege jaren vijftig bestond 60% van hun reserves uit de Britse pond. In de jaren zeventig was dit gedaald naar 5%. Ook de waarde liet een dergelijk beeld zien. De pond daalde van 4 dollar voor één pond naar een verhouding van grofweg 1-op-1. De dollar nam de rol van het pond over.

Dollar verliest terrein

Sinds het begin van het millennium is er discussie of de euro de rol van de dollar over zal nemen. Maar de Europese schulden en de financiële crisis hebben er voor gezorgd dat deze discussie verstomd is. De Brexit en de verkiezing van Trump hebben opnieuw aangetoond hoezeer niet-Amerikanen blootgesteld zijn aan de protectionistische politiek van de VS. Toch is er een neergang van de dollar zichtbaar die al voor de uitverkiezing van Donald Trump is begonnen. Zo hebben Centrale banken steeds minder dollars in bezit en in het internationale betalingsverkeer krijgen de dollar en de euro steeds meer concurrentie van de Chinese renminbi.

Hobbelige weg

Veel experts zijn dan ook van mening dat de wereldeconomie beter af zou zijn als er één internationaler valutasysteem zou zijn, dat minder afhankelijk is van één munt. Maar de weg daar naartoe zal hobbelig zijn en heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel wisselkoersen als voor de kapitaalkosten in de verschillende economieën. Amerikanen kunnen met een lagere dollar evenwicht brengen in hun handelsbetrekkingen. Daar staat tegenover dat een goedkopere dollar de import duurder maakt. De Amerikaanse consument zal daardoor een stuk armer worden. Het gebruik van andere valuta in het internationale handelsverkeer zal die munten waarschijnlijk sterker maken. Dit zorgt in die economieën voor lagere kapitaalskosten en meer koopkracht voor grondstoffen. Keerzijde van deze ontwikkeling is dat het inkomensgat tussen de armen en rijken wordt vergoot, omdat sterke munten ongeschoolde arbeid minder concurrerend maakt.

Al met al zal een land met een internationale handelsmunt over het algemeen meer vóórdelen dan nádelen ervaren. Als de dollar zijn status verliest, moeten beleggers rekening houden met een daling van de wisselkoers, een negatief effect op de rente en een mogelijke underperformance van Amerikaanse aandelen en obligaties. Daar staat tegenover dat de munt (die de rol van de dollar overneemt) het voordeel krijgt van lagere kapitaalkosten en hogere koopkracht. Een verschuiving richting de euro zou de economie in de eurozone dus een impuls kunnen geven terwijl een beweging richting de yen of renimbi voordelen heeft voor Japan of China.

Karl Happe is beleggingsstrateeg bij AllianzGI