Biden of Trump: belegger kiest vaker aandelen VS

Amsterdam - Nederlandse beleggers steken inmiddels een op de vier van hun euro’s in Amerikaanse aandelen. Richting de Amerikaanse presidentsverkiezingen dinsdag nam die vraag bovendien toe. In Nederlandse beleggingsportefeuilles is de Amerikaanse autobouwer Tesla nu al gewilder dan Philips en Aegon.