Nieuwe winkels bezorgen Action fors hogere omzet

Het concern profiteerde volop van de opening van 267 nieuwe winkels, waaronder filialen in Italië. Ook werden twee nieuwe distributiecentra in Polen en Slowakije in gebruik genomen. De operationele winst van Action groeide met 36% naar €828 miljoen.

Net als een jaar eerder zorgden coronabeperkingen ervoor dat winkels op een gegeven moment dicht moesten blijven. De steeds wisselende situatie en het verschil in beleid in verschillende landen, maakten de crisis met name voor het personeel uitdagend, legde topvrouw Hajir Hajji in een toelichting uit. Met de komst van 5000 nieuwe medewerkers vorig jaar telt de keten nu 65.000 medewerkers. Action heeft in Nederland 401 winkels en 20.000 werknemers. De keten is met 2000 filialen in tien landen actief.

Action maakte ook meer bekend over zijn duurzaamheidsplannen. Eind 2024 moeten alle winkels van de keten van het aardgas af zijn. Verder wil Action een slag maken met duurzame inkoop. Spullen van hout en katoen die in de winkels te koop zijn moeten tegen 2024 allemaal duurzaam zijn.

Oorlog in Oekraïne

Verder stelt Hajji dat de oorlog in Oekraïne ook Action raakt. Ze wijst daarbij op de impact van de oorlog die op „verschillende manieren” leveranciers en partners raakt, maar ook het personeel van Action. Door het herstel uit de coronacrisis stonden de leveringsketens al onder druk. Zo merkte Action eind vorig jaar bijvoorbeeld dat kerst- en sinterklaasspullen relatief laat in de winkels lagen.

De winkelketen waarschuwde eerder ook al voor hogere prijzen als gevolg van de gestegen kosten voor transport in een periode dat de inflatie toch al hoog ligt. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen voor veel grondstoffen en goederen nog weer sneller duur gemaakt.