Premium Het beste van De Telegraaf

Column: daadkracht ECB geeft rugwind aan euro

Door Joost Derks Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

De dollar was lange tijd onaantastbaar in de valutawereld van 2022. De laatste maanden heeft de euro echter een inhaalslag gemaakt. De Europese munt kan een goede start maken in 2023. Voor later dit jaar zijn de vooruitzichten minder mooi.