Rechter vindt telefoons Samsung veilig genoeg

De Consumentenbond verwijt Samsung telefoons te verkopen, waarvan de ondersteuning al ophoudt lang voordat de economische levensduur van het toestel ten einde is gekomen. Doordat er geen updates voor het besturingssysteem meer worden uitgevoerd, zouden de gebruikers het gevaar lopen dat hun telefoons gehackt kunnen worden. De bond verwees in de zaak onder andere naar het ’kritische’ beveiligingslek ’Stagefright 2.0’ waar in 2015 voor gewaarschuwd werd.

Samsung kon echter aanvoeren dat er nog nooit echte problemen zijn ontstaan door beveiligingslekken. Misbruik maken via die lekken zou zo ingewikkeld zijn, dat ze tot nu toe alleen in theorie gevaar hadden opgeleverd. „Volgens de rechter is niet „komen vast te staan dat Samsung consumenten blootstelt aan een reëel risico van mogelijk misbruik door kwaadwillenden”.

De Consumentenbond zegt het vonnis nu te bestuderen. „We vinden wel dat we iets bereikt hebben, want Samsung heeft nu wel op zijn homepage een directe link naar zijn update en beveiligingsbeleid”, zegt een woordvoerder. „Ik geloof er niets van dat dit ook was gebeurd als we deze rechtszaak niet hadden gevoerd.”