’Klanten failliet Conservatrix waren elders in Europa niet gekort’

Amsterdam - De 71.000 polishouders van de begin december omgevallen verzekeraar Conservatrix, die door het faillissement voor vele duizenden euro’s gekort gaan worden op hun levensverzekeringen en pensioenen, zouden in andere Europese landen gewoon gecompenseerd worden via garantieregelingen. Nederland schafte de bestaande opvangregeling in 2019 af. Daardoor staan de getroffen polishouders nu in de kou.