Bedrijvigheid Chinese industrie trekt aan

De zogeheten inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie steeg naar een stand van 51,1, tegenover 50,9 in juni. Economen hadden een minder sterke groei verwacht. Ze rekenden in doorsnee op een stand van 50,8. Een indexniveau onder de 50 betekent krimp, daarboven groei.

De productie van de Japanse industrie is in mei met 2,7 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde de Jibun Bank op basis van voorlopige cijfers. In de voorgaande maanden kromp de industrie van Japan juist sterk, door de klappen van de coronapandemie voor de exportafhankelijke sector. Ten opzichte dezelfde maand een jaar eerder was er ook in juni sprake van 17,7 procent krimp.