Aegon groeit in VS ’ondanks volatiele financiële markten’

Aegon moest het vooral hebben van de Verenigde Staten als het gaat om de activiteiten waar de Haagse verzekeraar voor de toekomst op inzet. Topman Lard Friese spreekt in een persbericht van een ’goed begonnen’ jaar waarin Aegon en ’vooruitgang geboekt (heeft) met onze strategische prioriteiten’, ondanks ’aanhoudende volatiliteit op de financiële markten’.

Op de Britse consumentenmarkt, in opkomende economieën en op het vlak van asset management presteerde de verzekeraar dit jaar minder sterk, vooral als gevolg van moeilijkere omstandigheden op de financiële markten. In totaal genereerde Aegon €290 miljoen aan kapitaal, wat een toename van 5% was ten opzichten van een jaar eerder.

De Nederlandse verzekeringsactiviteiten, die Aegon aan ASR verkoopt, zagen de hoeveelheid kapitaal die ze genereerden met 51% oplopen van €107 miljoen naar €161 miljoen.

Vermogensbeheer

Na de verkoop aan ASR houdt Aegon in zijn thuisland alleen nog de afdeling Asset Management over. Die vorige maand uitgebreid met het Britse team van NIBC dat zich bezighoudt met colateralized loan obligations.

Over het eerste kwartaal leed Aegon Asset Management onder moeilijke marktomstandigheden, onder andere door zwakke omstandigheden op de Chinese markt. De divisie zag het vermogen dat het beheert per saldo met zo’n €92 miljard afnemen, wat voor bijna de helft gevolg was van ’ongunstige marktomstandigheden’.

Het merendeel, €49 miljard, had te maken met de verkoop van een belang in Ostrum Asset Management vorig jaar.

Solvabiliteit

De solvabiliteit van Aegon dikte aan van 208% naar 210%, de hoeveelheid cash in de holding daalde van €1,6 miljard naar ruim €1,4 miljard als gevolg van een aandeleninkoopprogramma dat eerder dit jaar werd aangekondigd.

Aegon houdt op 22 juni een bijeenkomst waarin het duidelijk zal maken hoe het zijn toekomst verder ziet na de verkoop van zijn vertrek van de Nederlandse verzekeringsmarkt.

Aegon publiceerde geen cijfers over zijn nettoresultaat, omdat het met ingang van dit jaar geen volledige rapportages meer naar buiten brengt in het eerste en derde kwartaal. Dat is het gevolg van het feit dat Aegon na de transactie grootaandeelhouder is van ASR, dat alleen volledige halfjaarcijfers publiceert.