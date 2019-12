Hoog overleg over heffingen

Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Uiterlijk zondag moeten de Verenigde Staten beslissen of ze die tarieven willen invoeren.

Trump spreekt naar verluidt met minister van financiën Steven Mnuchin, handelsgezant Robert Lighthizer en adviseurs voor het Witte Huis Larry Kudlow en Peter Navarro. Die laatste twee hebben naar verwachting uiteenlopende opvattingen over de heffingen. Van Navarro is bekend dat hij voorstander is van importheffingen, die volgens hem een gunstig effect op de Amerikaanse economie hebben.

De Verenigde Staten en China kondigden dit najaar aan het bijna eens te zijn over een gedeeltelijk handelsakkoord. De invoering van nieuwe importheffingen zou die toenadering teniet kunnen doen. De twee landen voeren sinds vorig jaar een handelsoorlog waarbij ze elkaar bestoken met importheffingen op goederenstromen ter waarde van honderden miljarden dollars.